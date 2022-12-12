Бургард (Burgard) Франц Антон (Franciscus Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургард (Burgard) Франц Антон (Franciscus Antonius)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.04.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1790

Отец: Бургард Иоганнес Валентин

Мать: Вернер Мария Анна

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.04.1790
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1804 ст.
Великодолинское, Одеська область
Бракосочетание
1811 ст.

Жена: Шванн Катарина

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Бургард Катарина

Мать ребёнка: Шванн Катарина

Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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