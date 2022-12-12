Бургард (Burgard) Франц Антон (Franciscus Antonius)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.04.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1790
Отец: Бургард Иоганнес Валентин
Мать: Вернер Мария Анна
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.04.1790
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1804 ст.
Великодолинское, Одеська область
Бракосочетание
1811 ст.
Жена: Шванн Катарина
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Бургард Катарина
Мать ребёнка: Шванн Катарина
Смерть
Неизвестно