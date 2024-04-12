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Пожарский Николай Федорович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

10.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: Пожарский Федор Федорович

Мать: Раиса Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
19.02.1971

Жена: Ольга Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1971

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1975

Сын: Пожарский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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