Пожарский Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения10.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Отец: Пожарский Федор Федорович
Мать: Раиса Ивановна
Бракосочетание
19.02.1971
Жена: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1971
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
25.03.1975
Сын: Пожарский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна