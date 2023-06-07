Васса Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Антонова

Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Башилов Георгий Антонов

Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Башилов Степан Антонов

Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Антон Федоров

Смерть
После 1865
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