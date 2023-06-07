Васса Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Антонова
Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1865