Куракина Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1823
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Васили Борисовъ, Козма Гарбуновъ, Варьламъ Добряковъ | Казанская церковь
Смерть
1826
Причина смерти: христианскою