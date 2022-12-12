Куракина Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1823

Муж: Куракин Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Васили Борисовъ, Козма Гарбуновъ, Варьламъ Добряковъ | Казанская церковь
Смерть
1826
Причина смерти: христианскою
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