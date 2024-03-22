Рябченко Иларион Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябченко Иларион Васильев

Рябченко Иларион Васильев

Место рождения

Тиниця, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1871 и 1872

Дата смерти

26.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872

Отец: Рябченко Василий Семенов

Мать: Гликерия Михайлова

Тиниця, Чернігівська область
Бракосочетание
12.05.1889 ст.

Жена: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1890 ст.

Сын: Рябченко Савва Илларионович

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Дочь: Пискун Ефимия Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: София Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1897 ст.

Дочь: Феодора Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
15.04.1898 ст.
пароход Орел
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анастасия Косьмина

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
10.10.1901 ст.

Жена: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Матрона Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Сын: Рябченко Даниил Иларионович

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Рябченко Петр Илларионович

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Дочь: Ксения Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Сын: Рябченко Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.11.1917 ст.

Сын: Рябченко Иннокентий Илларионович

Мать ребёнка: Рябченко Анна Антониева

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
26.11.1919
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close