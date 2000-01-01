Анненков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Анненков Дмитрий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Глинка Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Оболенская Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анненкова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1839