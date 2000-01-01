Анненков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Анненков Дмитрий

Мать: Анненкова Стефанида Александровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Глинка Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Оболенская Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анненкова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1839
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