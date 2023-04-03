(Кобозева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кобозева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Захарьин Хрисанф

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
невеста из с. Надежда
Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Захарьин Алексей

Отец ребёнка: Захарьин Хрисанф

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.10.1887

Дочь: (Захарьина) Параскева

Отец ребёнка: Захарьин Хрисанф

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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