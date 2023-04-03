(Кобозева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1884
Муж: Захарьин Хрисанф
невеста из с. Надежда
Рождение ребёнка
18.03.1886
Сын: Захарьин Алексей
Отец ребёнка: Захарьин Хрисанф
Рождение ребёнка
18.10.1887
Дочь: (Захарьина) Параскева
Отец ребёнка: Захарьин Хрисанф
Смерть
Неизвестно