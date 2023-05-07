Прасковья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

23.08.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ольга Варламова

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ефросинья Варламова

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кузнецов Савелий Варламов

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.

Сын: Трофим Варламов

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Варламова

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.

Сын: Кузнецов Василий Варламов

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1850 ст.

Сын: Николай Варламов

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1854 ст.

Дочь: Параскева(2) Варламовна

Отец ребёнка: Варлам Феоктистов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлам Феоктистов

Смерть
23.08.1854 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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