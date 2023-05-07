Прасковья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти23.08.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ольга Варламова
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ефросинья Варламова
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кузнецов Савелий Варламов
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.
Сын: Трофим Варламов
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Варламова
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.
Сын: Кузнецов Василий Варламов
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
02.12.1850 ст.
Сын: Николай Варламов
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Рождение ребёнка
25.07.1854 ст.
Дочь: Параскева(2) Варламовна
Отец ребёнка: Варлам Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варлам Феоктистов
Смерть
23.08.1854 ст.