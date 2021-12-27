Осипов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1976
Дата смерти27.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамина Наталья Ибрагимовна
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.12.2021