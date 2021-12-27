Осипов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1976

Дата смерти

27.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамина Наталья Ибрагимовна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.12.2021
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