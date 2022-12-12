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Лозин Александр Владимирович
Лозин Александр Владимирович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
29.09.1971
Пол
Мужской
Отец
Лозин Владимир Андреевич
1936 г.р.
Мать
Лозина Галина Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971
Отец:
Лозин Владимир Андреевич
Мать:
Лозина Галина Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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