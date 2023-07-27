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Петров Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Между 1931 и 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Петров Филипп Савельевич

Мать: Петрова Степанида

Бракосочетание
1899

Жена: Петрова (воропаева) Анна Захарова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пузырева (петрова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова

Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Петров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петров Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова

Смерть
Между 1931 и 1933
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