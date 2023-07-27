Петров Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиМежду 1931 и 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Петров Филипп Савельевич
Мать: Петрова Степанида
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пузырева (петрова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова
Рождение ребёнка
05.12.1910
Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Петрова (воропаева) Анна Захарова
Смерть
Между 1931 и 1933