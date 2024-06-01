Тулякова (Заварзина) Агафья Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заварзин Маркелл Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович
Рождение ребёнка
18.05.1916 ст.
Дочь: Тулякова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Тулякова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович
Смерть
Неизвестно