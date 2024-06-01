Тулякова (Заварзина) Агафья Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулякова (Заварзина) Агафья Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заварзин Маркелл Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туляков Семен Фролович

Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: не указан

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.

Сын: Туляков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1916 ст.

Дочь: Тулякова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Тулякова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Туляков Семен Фролович

Смерть
Неизвестно

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