Кадышников Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кадышников Тимофей Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кадышников Михаил Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышников Афанасий Миронович

Мать ребёнка: не указана

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