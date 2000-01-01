Цыганов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977

Отец: Цыганов Михаил

Мать: Цыганова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов В

Мать ребёнка: не указана

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