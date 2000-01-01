Цыганов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977
Отец: Цыганов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владислав
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов В
Мать ребёнка: не указана