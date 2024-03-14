Полосуева (Полицына) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930
Рождение ребёнка
21.11.1953
Сын: Полосуев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Сташевская Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1959
Сын: Полосуев Василий Викторович
Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1967
Сын: Полосуев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич