Полосуева (Полицына) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосуева (Полицына) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930

Отец: Полицын Андрей Капитоныч

Мать: Полицына Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.11.1953

Сын: Полосуев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Сташевская Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1959

Сын: Полосуев Василий Викторович

Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.11.1967

Сын: Полосуев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Полосуев Виктор Дмитриевич

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