Иванов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1950
Дата смерти28.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1950
Отец: Иванов Алексей Васильевич
Мать: Иванова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
28.01.2011