Иванов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1950

Дата смерти

28.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1950

Отец: Иванов Алексей Васильевич

Мать: Иванова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
28.01.2011

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