Медведчикова (Темникова) Екатерина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведчиков Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Вера
Отец ребёнка: не указан