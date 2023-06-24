Медведчикова (Темникова) Екатерина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведчикова (Темникова) Екатерина Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Евграф Степанович

Мать: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведчиков Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведчикова Вера

Отец ребёнка: не указан

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