Сеначин Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сеначин Федор Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1876 ст.
Дочь: Антропова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: крестьянская жена Мария Тимофеева Волкова и рядовой Матвей Андреев Стуков
Смерть
Неизвестно