Сеначин Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеначин Петр Федорович

Сеначин Петр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сеначин Федор Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1872 ст.

Жена: Сеначина Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1876 ст.

Дочь: Антропова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: крестьянская жена Мария Тимофеева Волкова и рядовой Матвей Андреев Стуков
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close