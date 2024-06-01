Калинин Павел меньшой Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Калинин Александр Калинников
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Феодосья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Калинина Феодосья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Калинина Матрена Павлова
Мать ребёнка: Калинина Феодосья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Калинина Варвара Павлова
Мать ребёнка: Калинина Феодосья
Смерть
Неизвестно