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Калинин Павел меньшой Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Калинин Александр Калинников

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Феодосья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Калинин Стефан Павлов

Мать ребёнка: Калинина Феодосья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Калинина Матрена Павлова

Мать ребёнка: Калинина Феодосья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Калинина Варвара Павлова

Мать ребёнка: Калинина Феодосья

Смерть
Неизвестно

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