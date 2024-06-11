Тамбовцева Дарья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1880
Дочь: Рыбакова (Тамбовцева) Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Тамбовцев Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
18.08.1883
Сын: Тамбовцев Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Тамбовцев Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно