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Тамбовцева Дарья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Алексей Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1880

Дочь: Рыбакова (Тамбовцева) Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Тамбовцев Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Тамбовцев Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Тамбовцев Алексей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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