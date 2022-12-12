Крупская Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения26.02.1869
Дата смерти27.02.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1901
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1906 по 1917
г. Лонжюмо, Франция
Место жительства
С 1917 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1939
Смерть
27.02.1939