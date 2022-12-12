Кирилюк (Новик) Антонина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк (Новик) Антонина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1918

Дата смерти

?.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918

Отец: Новик Кирилл Маркович

Мать: Новик Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Прилуцкая Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кирилюк Дмитрий Фёдорович

Налезники, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.03.1941

Дочь: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кирилюк Дмитрий Фёдорович

Смерть
?.12.1983
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
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