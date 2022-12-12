Кирилюк (Новик) Антонина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1918
Дата смерти?.12.1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918
Отец: Новик Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Прилуцкая Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кирилюк Дмитрий Фёдорович
Налезники, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.03.1941
Дочь: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кирилюк Дмитрий Фёдорович
Смерть
?.12.1983
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область