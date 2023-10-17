Сидоров Егор (Георгий) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Егор (Георгий) Сергеевич

Сидоров Егор (Георгий) Сергеевич

Место рождения

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

01.04.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Астафьева (Сидорова) Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сидоров Василий

Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Сидорова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна

Рождение
01.04.1975

Отец: Сидоров Сергей Сидорович

Мать: Сидорова Мария Абрамовна

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.