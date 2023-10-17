Сидоров Егор (Георгий) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1975
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Астафьева (Сидорова) Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сидоров Василий
Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Сидорова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Сидорова (Шипкова) Татьяна Ивановна
Рождение
01.04.1975
Отец: Сидоров Сергей Сидорович
Мать: Сидорова Мария Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно