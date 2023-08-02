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Ынаалай Саяна Кинаевна
Ынаалай Саяна Кинаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич
1944 г.р.
Мать
Ынаалай Кок
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич
Мать:
Ынаалай Кок
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