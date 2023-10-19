фон Польман Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Польман Георгий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

После 1855 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Мать: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
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