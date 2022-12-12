Попова (Колюбакин) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Колюбакин) Серафима Александровна

Попова (Колюбакин) Серафима Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Колюбакин Александр Егорович

Мать: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
08.09.1956

Дочь: Свиридова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпунова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай

Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close