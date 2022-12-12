Попова (Колюбакин) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
08.09.1956
Дочь: Свиридова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпунова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Николай
Орск, город Орск, Оренбургская область