Панухин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панухин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диброва (Панухина) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Панухина (Козлова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панухин Артур

Мать ребёнка: Панухина (Козлова) Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панухина (Козлова) Лидия Петровна

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