Панухин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диброва (Панухина) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Панухина (Козлова) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панухин Артур
Мать ребёнка: Панухина (Козлова) Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно