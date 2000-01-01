Соколов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1941

Дочь: Щербакова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паншина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаховская Капиталина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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