Соколов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1941
Дочь: Щербакова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паншина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаховская Капиталина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно