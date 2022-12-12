Соколов Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Николай Кириллович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

30.03.1835

Дата смерти

06.11.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1835
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.11.1874
Москва, город федерального значения Москва
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