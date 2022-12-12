Соколов Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения30.03.1835
Дата смерти06.11.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835
Место жительства
С 1854 по 1874
Смерть
06.11.1874