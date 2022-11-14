Коновалова (Казьмина) Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Казьмин Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
11.09.1930
Дочь: Усенко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Коновалов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990