Коновалова (Казьмина) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Казьмина) Акулина Павловна

Коновалова (Казьмина) Акулина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Казьмин Павел Евсеевич

Мать: Казьмина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
11.09.1930

Дочь: Усенко Елена Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Герасимович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Коновалов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Андрей Герасимович

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close