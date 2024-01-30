Гришаев Аксён Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Аксёновна
Мать ребёнка: Гришаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Аксёновна
Мать ребёнка: Гришаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Аксёновна
Мать ребёнка: Гришаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апрося Аксёновна
Мать ребёнка: Гришаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гришаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришаева Евдокия
Смерть
Неизвестно