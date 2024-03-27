Розман Файфуш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розман Файфуш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Розман Броха

местечко Кузнеца (г.Пинск)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чарноцкая Итта

Мать ребёнка: Розман Броха

местечко Кузнеца (г.Пинск)Белорусия
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Суздальницкая Шифра

Мать ребёнка: Розман Броха

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Зыбина Малка

Мать ребёнка: Розман Броха

Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Розман Соломон

Мать ребёнка: Розман Броха

местечко Кузнеца (г.Пинск)
Смерть
Неизвестно
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