Розман Файфуш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Розман Броха
местечко Кузнеца (г.Пинск)
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чарноцкая Итта
Мать ребёнка: Розман Броха
местечко Кузнеца (г.Пинск)Белорусия
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Суздальницкая Шифра
Мать ребёнка: Розман Броха
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Зыбина Малка
Мать ребёнка: Розман Броха
Рождение ребёнка
19.08.1912
Сын: Розман Соломон
Мать ребёнка: Розман Броха
местечко Кузнеца (г.Пинск)
Смерть
Неизвестно