Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1936

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1936

Отец: Стародумов Серафим

Мать: Стародумова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева (Истомина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчанкова (Истомина) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
10.04.1966

Дочь: Гладких (Истомина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич

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