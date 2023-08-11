Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1936
Отец: Стародумов Серафим
Мать: Стародумова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева (Истомина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчанкова (Истомина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
10.04.1966
Дочь: Гладких (Истомина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Матвеевич