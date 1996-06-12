Чужмаров Михаил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужмаров Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1929

Сын: Чужмаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужмаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чужмарова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чужмарова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужмаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чужмарова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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