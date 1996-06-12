Чужмаров Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1929
Сын: Чужмаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чужмарова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чужмарова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужмаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чужмарова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно