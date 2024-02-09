Головина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти22.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Отец: Головин Иван Афанасьевич
Мать: Головина Аксинья
Бракосочетание
23.03.1948
Бракосочетание
30.07.1958
Рождение ребёнка
22.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Семен Васильевич
Смерть
22.09.1979