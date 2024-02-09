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Головина Анна Ивановна

Место рождения

Россоши, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

22.09.1979

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1916 г.р.
1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Головин Иван Афанасьевич

Мать: Головина Аксинья

Россоши, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.03.1948

Муж: Ломакин Максим Григорьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1958

Муж: Жданов Семен Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Семен Васильевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
22.09.1979
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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