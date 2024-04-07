Булгакова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Булгакова Анна Иванова
Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.11.1925
Сын: Булгаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1927
Дочь: Шишканова (Булгакова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1929
Сын: Булгаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович
Смерть
1978