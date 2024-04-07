Булгакова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулгакова Агриппина Ивановна

Булгакова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Булгакова Анна Иванова

Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.11.1925

Сын: Булгаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1927

Дочь: Шишканова (Булгакова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1929

Сын: Булгаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Федорович

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.