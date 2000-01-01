Курочкин Данил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Щедринский Николай Данилович
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Курочкин Михаил Данилович
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Тепляшина Александра Даниловна
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно