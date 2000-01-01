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Курочкин Данил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Курочкин Василий Андреевич

Мать: Курочкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Щедринский Николай Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Курочкин Михаил Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Курочкин Петр Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Семен Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Тепляшина Александра Даниловна

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
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