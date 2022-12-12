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Горшков Георгий Иванович

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Место рождения

Черноборье, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

09.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Горшков Иван Васильевич

Мать: Горшкова Анна Никитична

Черноборье, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломова Анна Степановна

Смерть
09.05.1943
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Погиб в бою в районе станицы Крымской. Похоронен в братской могиле на гражданском кладбище
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