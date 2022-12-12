Горшков Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти09.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Горшков Иван Васильевич
Мать: Горшкова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломова Анна Степановна
Смерть
09.05.1943
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Погиб в бою в районе станицы Крымской. Похоронен в братской могиле на гражданском кладбище