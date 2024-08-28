Нужин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужин Иван Ефимович

Нужин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нужин Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Нужина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.