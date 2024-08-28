Нужин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нужин Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Нужина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно