Малахова Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Третьякова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1926
Дочь: Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1929
Сын: Малахов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно