Малахова Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Ираида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Третьякова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1926

Дочь: Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1929

Сын: Малахов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Малахов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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