Филонов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонов Павел Николаевич

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Место рождения

Рязань (?)

Дата рождения

21.01.1883

Дата смерти

03.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань (?)
Место жительства
С 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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