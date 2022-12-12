Филонов Павел Николаевич
Место рожденияРязань (?)
Дата рождения21.01.1883
Дата смерти03.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязань (?)
Место жительства
С 1897
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.12.1941