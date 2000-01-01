Денисенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1960

Дочь: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Денисенко Любовь

Рождение ребёнка
03.03.1969

Дочь: Прилипко Денисенко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Денисенко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Виктор Александрович

Мать ребёнка: Денисенко Любовь

Смерть
08.11.?
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