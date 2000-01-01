Денисенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1960
Дочь: Лысова Денисенко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Денисенко Любовь
Рождение ребёнка
03.03.1969
Дочь: Прилипко Денисенко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Денисенко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Виктор Александрович
Мать ребёнка: Денисенко Любовь
Смерть
08.11.?