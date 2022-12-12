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Резников Андрей

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Место рождения

пгт Березино Тарутинский район Одесская область

Дата рождения

30.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976

Отец: Резников Сергей

Мать: Резникова Надежда

пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Бракосочетание
26.01.1996

Жена: Резникова Оксана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Образование
18.06.1998
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее экономическое
Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Резникова Оксана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Между 2002 и 2006
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
государственная служба в департаментах Ямало-ненецкого автономного округа
Рождение ребёнка
01.11.2004

Сын: Резников Иван

Мать ребёнка: Резникова Оксана

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
Между 2006 и 2011
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
военная служба
Рождение ребёнка
03.03.2010

Сын: Резников Сергей

Мать ребёнка: Резникова Оксана

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Образование
2010
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее юридическое
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
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