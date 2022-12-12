Резников Андрей
Место рожденияпгт Березино Тарутинский район Одесская область
Дата рождения30.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976
Отец: Резников Сергей
Мать: Резникова Надежда
пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Бракосочетание
26.01.1996
Жена: Резникова Оксана
Образование
18.06.1998
высшее экономическое
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Резникова Оксана
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Между 2002 и 2006
государственная служба в департаментах Ямало-ненецкого автономного округа
Рождение ребёнка
01.11.2004
Сын: Резников Иван
Мать ребёнка: Резникова Оксана
Работа или профессия
Между 2006 и 2011
военная служба
Рождение ребёнка
03.03.2010
Сын: Резников Сергей
Мать ребёнка: Резникова Оксана
Образование
2010
высшее юридическое
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011