Филюшина Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1940
Дата смерти04.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1967
Дочь: Шилова Елена
Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич
г. Бердск
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич
г. Бердск
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич
г. Бердск
Рождение ребёнка
25.04.1977
Дочь: Лукина Нина
Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2018