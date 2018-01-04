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Филюшина Валентина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1940

Дата смерти

04.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1967

Дочь: Шилова Елена

Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич

г. Бердск
Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич

г. Бердск
Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич

г. Бердск
Рождение ребёнка
25.04.1977

Дочь: Лукина Нина

Отец ребёнка: Филюшин Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филюшин Юрий Васильевич

Смерть
04.01.2018
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