Eldermann (Lindrop) Anno
Место рожденияHarjumaa Estonia
Дата рождения24.01.1816
Дата смерти19.10.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1816
Отец: Lindrop Jaan
Бракосочетание
07.12.1841
Муж: Eldermann Hans
Рождение ребёнка
01.01.1844
Дочь: Aljas (Eldermann) Ann
Отец ребёнка: Eldermann Hans
Рождение ребёнка
05.10.1846
Дочь: Johanson (Eldermann) Amalie (Mall)
Отец ребёнка: Eldermann Hans
Рождение ребёнка
31.08.1850
Сын: Eldermann Tõnno
Отец ребёнка: Eldermann Hans
Смерть
19.10.1883