Eldermann (Lindrop) Anno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eldermann (Lindrop) Anno

Место рождения

Harjumaa Estonia

Дата рождения

24.01.1816

Дата смерти

19.10.1883

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1778 г.р.

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1816

Отец: Lindrop Jaan

Мать: Lindrop (Arjasepa Perest) Ann

Бракосочетание
07.12.1841

Муж: Eldermann Hans

Рождение ребёнка
01.01.1844

Дочь: Aljas (Eldermann) Ann

Отец ребёнка: Eldermann Hans

Рождение ребёнка
05.10.1846

Дочь: Johanson (Eldermann) Amalie (Mall)

Отец ребёнка: Eldermann Hans

Рождение ребёнка
31.08.1850

Сын: Eldermann Tõnno

Отец ребёнка: Eldermann Hans

Смерть
19.10.1883

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