Чередова Аграфена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чередов Егор Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов
Рождение ребёнка
26.09.1853 ст.
Сын: Чередов Иван Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов
Рождение ребёнка
30.06.1858 ст.
Сын: Чередов Фома Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно