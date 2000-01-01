Чередова Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Аграфена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Егор Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов

Рождение ребёнка
26.09.1853 ст.

Сын: Чередов Иван Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов

Рождение ребёнка
30.06.1858 ст.

Сын: Чередов Фома Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Анфиноген Константинов

Смерть
Неизвестно
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