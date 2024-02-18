Кириенко Ольга Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Ольга Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1983

Отец: Станислав

Мать: Киреенко Нина Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович

Рождение ребёнка
09.08.2007

Сын: Красиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович

Рождение ребёнка
16.08.2019

Дочь: Красикова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович

Рождение ребёнка
16.08.2019

Дочь: Красикова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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