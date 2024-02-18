Кириенко Ольга Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1983
Отец: Станислав
Мать: Киреенко Нина Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович
Рождение ребёнка
09.08.2007
Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович
Рождение ребёнка
16.08.2019
Дочь: Красикова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Красиков Михаил Леонидович
Рождение ребёнка
16.08.2019
Дочь: Красикова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: не указан