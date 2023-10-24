(Осипова) Анисья Алексеевна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Дата рождения13.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: Зарубин Алексей Степанович
Мать: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
26.08.1932
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
15.01.1936
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
12.01.1938
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.07.1940
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.03.1949
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
23.05.1951
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
13.01.1954
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома