(Осипова) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Осипова) Анисья Алексеевна

(Осипова) Анисья Алексеевна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская

Дата рождения

13.01.1913

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: Зарубин Алексей Степанович

Мать: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
26.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
15.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
12.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
13.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Игнатий Дмитриевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
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