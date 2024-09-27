Макаров Федор Алексеевич
Место рожденияс. Лебяжье Уваровский район Тамбовская обл
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1935
Сын: Макаров Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Панкова (Макарова) Римма Федоровна
Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Макаров Александр Федорович
Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна
Смерть
1987