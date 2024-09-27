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Макаров Федор Алексеевич

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Место рождения

с. Лебяжье Уваровский район Тамбовская обл

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Макаров Алексей Вуколович

Мать: Макарова (Алексеева) Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Макаров Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Панкова (Макарова) Римма Федоровна

Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Макаров Александр Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна

Смерть
1987

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