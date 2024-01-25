Поляков Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1996
Сын: Поляков Антон
Мать ребёнка: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.05.2012
Сын: Поляков Тимофей
Мать ребёнка: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна