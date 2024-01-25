Поляков Игорь Анатольевич 18.10.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Игорь Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.08.1996

Сын: Поляков Антон

Мать ребёнка: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.05.2012

Сын: Поляков Тимофей

Мать ребёнка: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

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